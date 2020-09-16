استمرار أعمال لجنة التفتيش بالقصير لحصر ومراجعة تراخيص المنشآت والإشغالات

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بمراجعة وحصر تراخيص المنشآت والإشغالات ، وذلك في إطار الإجراءات التى تقوم بها الوحدة المحلية لإظهار الشوارع بالشكل الحضارى وتطبيق القوانين المنظمة لذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف العمل الميدانى وتنفيذ قوانين الدولة.

فى ذات السياق قامت لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، اليوم، بالاستمرار فى الحصر والتفتيش على تراخيص المنشآت والإشغالات ومراجعتها، مستهدفة شارع العاشر من رمضان وشارع الجمهورية ، حيث أسفرت نتائج اللجنة عن سحب ١٠ رخص نشاط منتهية وضبط عدد ١١ منشأة بدون ترخيص وعدد ١٧ حالات إشغال منها ٧ رخص منتهية و١٠ بدون ترخيص.

وعلى هامش أعمال اللجنة تم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدد من المقاهى والمطاعم، والتأكيد على التزام مقدمى الخدمة بارتداء الكمامات الواقية حفاظا على سلامة المواطنين.

كان رئيس مدينة القصير أكد تكثيف الحملات التفتيشية والتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وحلها طبقا لقوانين الدولة المعمول بها.