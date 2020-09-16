الرئيس السيسي يرحب بالطفل صاحب اقتراح تدريس مادة الأخلاق

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طباعة كتاب "القيم واحترام الآخر"، الذي طالب به الطفل "مهند" من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وقال طارق شوقي، خلال كلمته المذاعة اليوم في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكتاب جاهز وسيتم تدريسه من شهر أكتوبر، لافتًا إلى أن "الطفل مهند حاضر اليوم ليكون سعيدا بهذه اللحظة المنتظرة بالنسبة له"





وقام الرئيس السيسى وكافة الحضور بالتسقيف والترحيب بالطفل صاحب اقتراح تدريس مادة القيم والأخلاق .



