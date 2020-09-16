AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يرحب بالطفل صاحب اقتراح تدريس مادة الأخلاق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:10 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
ريهام فيكتور
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طباعة كتاب "القيم واحترام الآخر"، الذي طالب به الطفل "مهند" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال طارق شوقي، خلال كلمته المذاعة اليوم في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكتاب جاهز وسيتم تدريسه من شهر أكتوبر، لافتًا إلى أن "الطفل مهند حاضر اليوم ليكون سعيدا بهذه اللحظة المنتظرة بالنسبة له" 

 وقام الرئيس السيسى وكافة الحضور بالتسقيف والترحيب بالطفل صاحب اقتراح تدريس مادة القيم والأخلاق .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الكتاب يشرح قيمًا كثيرة جدًا بنفس طريقة المناهج الجديدة، وسنسير عليه من عام لآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا يوصف.. الطفل مهند يكشف عن شعوره بعد استجابة الرئيس السيسي لطلبه.. فيديو

مهند عماد: لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس لـ اقتراحي .. شاهد

فرحت جدا.. رد فعل الطفل مهند على قرار الرئيس السيسي بتدريس مادة القيم واحترام الآخر

وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب

شاهد.. رسالة كتبها وزير التعليم لصاحب مقترح تدريس مادة احترام الآخر

الطالب مهند يشكر رئيس الجمهورية على تدريس مادة احترام الآخر .. ويكشف سر اهتمامه بها

ترشيحاتنا

وفاة والد بيل جيتس عن عمر يناهز 94 عاما.. وهكذا نعاه نجله

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

هناخد الغياب حتى من البيت.. وزير التعليم يكشف عن خطة الوزارة لتقليل الكثافة في الفصول

جماهير الزمالك تتصدر تويتر بهاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك

لطلاب المدارس.. تعرف على نظام الحضور للعام الدراسي الجديد 2021

بعد رحيله عن الزمالك .. كارتيرون يتابع حساب التعاون السعودي على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور