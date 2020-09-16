فحص طبي لـ 95 مرشحا محتملا لمجلس النواب في بني سويف

كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية ببني سويف ، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتقدمين للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بلغت ٩٥ شخصًا منذ فتح باب الكشف الطبي وحتى اليوم.





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وأضاف المصدر، أنه يجرى حصر حصيلة المتقدمين بنهاية كل يوم من الأيام المقررة، للكشف والممتدة حتى 26 سبتمبر الجاري.



