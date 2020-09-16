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محافظات

فحص طبي لـ 95 مرشحا محتملا لمجلس النواب في بني سويف

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتقدمين للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بلغت ٩٥ شخصًا منذ فتح باب الكشف الطبي وحتى اليوم.

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وأضاف المصدر، أنه يجرى حصر حصيلة المتقدمين بنهاية كل يوم من الأيام المقررة، للكشف والممتدة حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، اعتبارًا من الجمعة 11 سبتمبر، تحت إشراف المجلس الطبي العام بلجنته الموجودة في مستشفى بني سويف التخصصي.
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