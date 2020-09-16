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وزير الاتصالات: تدريب 115 ألف متدرب بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:08 م
وزير الاتصالات، الدكتور
وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت
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آيات أحمد
قال وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة تعمل وتطلع لبناء المواطن المصرى فى كمل المشروعات التي تنفذ والجهود التى تبذل، مؤكدًا أنه تبدأ فى مساعدة شبابنا على المنافسة بفاعلية فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه اصبح الآن به منافسة شرسة من كل دول العالم وهذه هى طبيعة العولمة والحل ان نتأكد ان شبابنا يحصل على فرص تدريبية وتعليمية تؤهله على الحصول والعمل بكفاءة وعالمية بشكل عالمى.

وتابع: نبنى مجتمعًا رقميًا مؤسس على العلم والتكنولوجيا فى المجتمع المتقدم الذى نصبو جميعًا إلى بنائه.

وأكد نتطلع إلى تدريب 115 ألف متدرب بكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، ونهدف من تلك المشروعات لتدريبية أن نتيح عددا ضخما من الدورات لعدد كبير من الشباب يمكنهم على الالتحاق بسوق العمل فى وقت قياسي.
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