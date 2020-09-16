الرئيس السيسى: لدينا شباب كثير وواعد ونتيح له الفرصة.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلوم الجديدة تخدم على جزء كبير من التطور التكنولوجى، لافتًا إلى أنه دائمًا يقال إن عدد البشر الكثير عبء ومشكلة ولكن إذا تم البحث أو النظر إلى الفرص الموجودة على مستوى الإقليم والعالم سنستفيد.





وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، المجال التكنولوجى سيشهد نموا، منوهًا أن السوق مبنى على المنافسة الحرة والكفاءة ولا يوجد مجال أن يأخذ أحد فرصة أحد.





وأشار إلى أنه لا أحد سيقبل توظيفك إلا إذا كنت تحقق له الكفاءة المطلوبة، مضيفًا لدينا شباب كثير وواعد إذا تم تجهيزه وتأهيله نتيح له الفرصة.