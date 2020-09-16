AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسى: لدينا شباب كثير وواعد ونتيح له الفرصة.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلوم الجديدة تخدم على جزء كبير من التطور التكنولوجى، لافتًا إلى أنه دائمًا يقال إن عدد البشر الكثير عبء ومشكلة ولكن إذا تم البحث أو النظر إلى الفرص الموجودة على مستوى الإقليم والعالم سنستفيد.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، المجال التكنولوجى سيشهد نموا، منوهًا أن السوق مبنى على المنافسة الحرة والكفاءة ولا يوجد مجال أن يأخذ أحد فرصة أحد.

وأشار إلى أنه لا أحد سيقبل توظيفك إلا إذا كنت تحقق له الكفاءة المطلوبة، مضيفًا لدينا شباب كثير وواعد إذا تم تجهيزه وتأهيله نتيح له الفرصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات تخدم المقطم والمعادى.. فيديو

وزير الشباب والرياضة: نجحنا في تغطية تكاليف الوزارة من الموارد الذاتية بقيمة مليار و600 مليون جنيه.. تطوير 9 ملاعب مفتوحة في الأسمرات.. والمدينة الشبابية تخدم المقطم والمعادي ..فيديو

الرئيس السيسى: مصر تخوض معركة تفاوض مع الجانب الإثيوبى فى أزمة سد النهضة.. فيديو

ليس من سمع كمن رأى.. ماذا قال الوزراء والخبراء عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؟

ترشيحاتنا

الجمهورية تهز عرش إليزابيث.. سلطات باربادوس تعتزم الإطاحة بالملكة البريطانية

رسميا.. مصر تسمح بتصدير الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية

أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم بدون نسيان

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

متستغربوش.. الرئيس السيسي لـ أولياء الأمور: ستجدون نظاما مختلفا للتعليم عما كنتم عليه

مالوش لازمة.. شوبير ينتقد بيان الأهلي ضد إبراهيم نور الدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور