الرئيس السيسي: بنجهز أولادنا وبنتنا لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما تيجوا تفتحوا الجماعات الجديدة بالتخصصات الجديدة هناك كثير من الأسر التي تتخوف إنها تدخل على التخصص الجديد.. العلوم الجديدة دى يا جماعة هى اللى هتدخلنا على سوق موجود عندنا فى بلدنا".









وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التعليمية: "إن مكنتش وفرلت له فرصة عمل جوا مصر.. طب ما أوفرله فرصة عمل برا مصر.. هى الحكاية كدا"، موضحا: "بقول الحد الأدنى إننا نجهز ولادنا وبناتنا لأنهم يشتغلوا سواء داخل وخارج مصر".









وأكد أن تجهيز الطلاب فى مصر يكون من خلال جدارة وكفاءة التعليم الذين سيحصلون عليه، ثم السلوك بعيدا عن التطرف والمغالاة.











وتابع: "أى دولة النهارده معندهاش زيادة فى السكان الناس دى عايزة حد يشتغل عندها.. بس عايزة منه كفاءته العلمية والفنية لتحقيق مطالبهم فى العمل".