قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة يناير 2021.. واستقبالها 26 سبتمبر

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2021 والتي سيتم استقبالها ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠.









المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر "يناير / فبراير / مارس" من عام 2001 والحاصلون على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 2000 وما قبلها خريجو العام الدراسي 2020/2019؛ والمتخلفون من سنوات سابقة.









على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 26 سبتمبر2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 7 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر ٢٠٢٠.









المؤهلات فوق المتوسطة

من مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام ٢٠٠٠ والحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير ٢٠٢٠ حتى آخر يوليو ٢٠٢٠، والمتخلفون من سنوات سابقة.









على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 نوفمبر ٢٠٢٠ وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من ٢٥ وحتى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠.









المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام ٢٠٠٠ من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير ٢٠٢٠ حتى آخر أغسطس ٢٠٢٠.









وخريجو كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض"، الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، والمتخلفون من سنوات سابقة.









على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 أكتوبر ٢٠٢٠ وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من ٢ نوفمبر حتى ٢٤ نوفمبر٢٠٢٠.









غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر "يناير/ فبراير / مارس" من عام ٢٠٠١ والمتخلفون من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 18 نوفمبر ٢٠٢٠ على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠.









المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي

بطاقة الخدمة العسكرية نموذج 6 جند

أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها

صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب

فيش البصمات "1 جند" من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز

فصيلة الدم

أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة سنة الامتياز في كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي

قسيمة زواج للمتزوجين

رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها

خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ الفصل وسببه

قرار التعيين "المعيدين – المدرسين – الأطباء المقيمين".









الإرشادات العامة التى يجب الالتزام بها:

- من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك.





- عدم التعامل مع الأفراد الذين يوهمون شباب التجنيد بمقدرتهم على إعفائهم من التجنيد أو إقناعهم بتقديم مستندات مخالفة للحقيقة للحصول على إعفاء دون وجه حق.





- على الشبان المرشحين لكلية الضباط الاحتياط عليهم الالتزام بالتوقيتات المحددة لإجراء كشف الهيئة، بإدارة التجنيد، حيث إن هذه الإجراءات مكملة للدورة التجنيدية.





- فى حال تخلف الشاب تضاف سنة زيادة لمدة خدمته.





- الزواج من الأجنبية لا تعفيه من الخدمة العسكرية، ويتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية.





- ضرورة الالتزام بتوقيتات التسجيل المعلن عنها مسبقًا بكل وسائل الإعلام، حتى لا يتخلف الشاب عن مرحلته التجنيدية ويضاف سنة زيادة إلى مدة خدمته.









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