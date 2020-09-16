الصديق المحبب للرئيس الصيني.. كيف توثر استقالة السفير الأمريكي على العلاقات بين واشنطن وبكين ؟

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن سفيرها لدى الصين تيري برانستاد سيستقيل من منصبه ويغادر بكين في أوائل أكتوبر المقبل.





ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن مصادر قولها إن تيري برانستاد سيغادر منصبه كسفير الولايات المتحدة لدى الصين بعد أكثر من 3 سنوات في بكين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.









فيما وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشكر لـ برانستاد على خدمته للشعب الأمريكي كسفير للولايات المتحدة.





وقال بومبيو: "الرئيس ترامب اختار السفير برانستاد لأن خبرته الطويلة في التعامل مع الصين، حيث جعلت منه أفضل شخص يمثل الإدارة ويدافع عن المصالح والمثل الأمريكية في هذه العلاقة المهمة".





ووفقًا لشبكة ""CGTN الحكومية الصينية، تأتي تلك الاستقالة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إذ يختلف البلدان حول قضايا أبرزها قانون الأمن القومي في هونج كونج، والتعامل مع فيروس كورونا وقضايا بحر الصين الجنوبي.





وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر أن برانستاد، الحاكم السابق لولاية أيوا، سيعمل في حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.





فيما وصفت وزارة الخارجية الصينية برانستاد بأنه "صديق قديم لـ بكين" عندما تم ترشيحه لمنصب السفير في عام 2016.





وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية على استقالته، قائلا إن الإعلان جاء على تويتر، ولم يتلق الجانب الصيني بعد إخطارًا بشأن انتهاء فترة عمل السفير.





وحسب الشبكة الصينية، قال المحلل السياسي إينار تانجين "إنه أمر غير متوقع للغاية أن يغادر في أكتوبر"، لافتا إلى أن هذا الأمر سيترك الصين والولايات المتحدة بدون خط اتصال مباشر.





وتكهن تانجين أن سبب تولى برانستاد هذا المنصب هو لقاءه بالرئيس الصيني شي جين بينج في عام 1985 وإقامة صداقة معه، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى فيه إمكانية أن يكون مفيدًا في تسوية العلاقات مع الصين.





ولفت إلى أن ترامب بهذا الإعلان يريد أن يشغل مساحة في وسائل الإعلام حتى لا يركز شعبه على طريقة تعامله مع جائحة كورونا والآثار الصحية والاقتصادية على حد سواء، والالتزام بسياسة "تقريع الصين" التي ينتهجها الرئيس في السعي لإعادة انتخابه، للفوز بها بأي ثمن.





فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن صداقة برانستاد بالرئيس الصيني، لم تستفد بها أمريكا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فدوره كسفير أصبح مشحونًا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة بعد توتر العلاقات بين واشنطن وبكين توترت وسط جائحة فيروس كورونا.





ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب أراد أن يعود برانستاد إلى الولايات المتحدة للمساعدة في حملته الانتخابية في ولاية أيوا، حيث تعتقد حملة الرئيس أن السفير يمكن أن يكون له تأثير على الناخبين في ولايات آيوا وويسكونسن وميسوري وحتى مينيسوتا.



