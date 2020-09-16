AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: تخفيض قيمة مقابل التصالح في المخالفات حتى 50 %

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:29 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة لعدد من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة لمتابعة الاجراءات الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة ، بدأها بحي عين شمس ثم حيي شرق وغرب مدينة نصر .

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم .
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتوفير وسائل الراحة للمواطنين ( كراسى ومراوح ومبردات مياه ) كما حرص على الاستماع الى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها مشيرًا إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض المخالفات لما يقارب 50 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة استكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين وتحفيزا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعى .
وأشار المحافظ إلى أنه تم مد العمل  بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساء مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت وذلك تيسيرا على المواطنين نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح ، كما تم إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت المقبل.. آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

الجيزة: غدا.. آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح في مخالفات البناء

لتذليل المعوقات.. محافظ أسيوط يوجه المسئولين بعقد لقاءات دورية مع رؤساء لجان التصالح

مش هنقدر نطالب الحكومة بالمد لفترة أخرى.. النواب يشيد بتخفيض غرامات التصالح فى مخالفات البناء.. ويناشد المواطنين بسرعة التصالح

لمتابعة طلبات التصالح.. محافظ الجيزة يفاجئ المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة

بشرة خير.. الجيزة تشكل لجنة فنية لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

استعدوا للأحسن.. مدبولي يكشف مفاجأة عن العام الدراسي الجديد بالجامعات

الكويت: رفع مقترح لـ الصحة بحجر وافدي الدول المحظورة داخل البلاد بدلًا من الدول الأخرى

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

أبرز 10 تصريحات لـ الرئيس السيسى في افتتاح الجامعة اليابانية

الكويت تحدد الإجراءات الواجبة على موظفيها الوافدين ممن تعذرت عليهم العودة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة الشعب.. حلم نازى للزعيم هتلر يتحول إلى فولكسفاجن العالمية

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور