بإطلالة غامضة.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة ، وهو ما خطف أنظار متابعيها.
وتألقت الممثلة التركية مريم أوزرلي بـ توب كت باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وقامت مريم أوزرلي برفع شعرها بيديها بطريقة عشوائية وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت مريم اوزرلي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث اختارت وضع الآي شادو والاي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع اختيار اللون البني كأحمر شفاه.
ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ومميزة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها: