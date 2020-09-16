الرئيس السيسي للمصريين: رغم كل التحديات هنقدر نتجاوز وننجح.. فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للطالبة رودينا والتي حصلت على المركز الأول في الثانوية العامة "مكفوفين"، والطالب محمد والذى تغلب على مرض السرطان منذ صغره ودخل كلية طب الأسنان، قائلا:" أوجه التحية للتغلب على كل الظروف الصعبة والنجاح المتميز ألف مبروك ليكي يا رودينا وعاوز أقول إن نموذج محمد ورودينا، رغم كل التحديات، لكن بالإرادة والإصرار والجهد والثقة في النفس حققوا النتيجة دى وفيه كتير نماذج يمكن تكون مش موجودة معانا.





وأضاف الرئيس السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات العليمية في برج العرب: بيدينا الأمل إن احنا رغم كل التحديات هنقدر نتجاوزها وننجح فيها ، .. مبروك يا محمد وردينا وأرجوا إن احنا نحييهم".





وتابع: "مش عارف أقدملكم ايه يا رودينا نفسك فى إيه تانى، نفسك فى إيه يا بابا".





وقالت الطالبة المتفوقة رودينا: "نفسي أكون صحفية وأعرض مشكلات وأسلط عليها الضوء وأحب يكون ليا دور وأقدر أساعد الناس".