AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي للمصريين: رغم كل التحديات هنقدر نتجاوز وننجح.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للطالبة رودينا والتي حصلت على المركز الأول في الثانوية العامة "مكفوفين"، والطالب محمد والذى تغلب على مرض السرطان منذ صغره ودخل كلية طب الأسنان، قائلا:" أوجه التحية للتغلب على كل الظروف الصعبة والنجاح المتميز ألف مبروك ليكي يا رودينا وعاوز أقول إن نموذج محمد ورودينا، رغم كل التحديات، لكن بالإرادة والإصرار والجهد والثقة في النفس حققوا النتيجة دى وفيه كتير نماذج يمكن تكون مش موجودة معانا.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات العليمية في برج العرب: بيدينا الأمل إن احنا رغم كل التحديات هنقدر نتجاوزها وننجح فيها ، .. مبروك يا محمد وردينا وأرجوا إن احنا نحييهم".

وتابع: "مش عارف أقدملكم ايه يا رودينا نفسك فى إيه تانى، نفسك فى إيه يا بابا".

وقالت الطالبة المتفوقة رودينا: "نفسي أكون صحفية وأعرض مشكلات وأسلط عليها الضوء وأحب يكون ليا دور وأقدر أساعد الناس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة للمخالفين: هتدفعوا كويس عشان أعرف أصلح.. فيديو

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري.. ويوجه تحذيرا عن كورونا.. ويعد المواطنين بخصوص الأسعار

بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

النائب أبو العينين يكرم طالب الطب بائع الفريسكا ويمنحه 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير

الرئيس الإنسان.. السيسى لطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة: نفسك فى إيه يا بابا.. فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل إطلاق 13 صاروخا على تل أبيب وإصابة 5 إسرائيليين

الكويت تحدد الإجراءات الواجبة على موظفيها الوافدين ممن تعذرت عليهم العودة

أمير مرتضى: الأهلي مش فوق الجميع.. وأزمة كهربا دمرت مبادئ النادي.. فيديو

أحمد سعد يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل.. فيديو

خاص | أول تعليق من كارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك

رسميا.. مصر تسمح بتصدير الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة الشعب.. حلم نازى للزعيم هتلر يتحول إلى فولكسفاجن العالمية

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور