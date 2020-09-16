23 كيلو استروكس وشادو.. ضبط شقيقين يصنعان المخدرات فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 23 كيلو من مخدرى الأستروكس والشادو وأدوات تصنيعها بالجيزة.





أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام (شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع مخدرى (الأستروكس- الشادو ) والإتجار فيهما، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجهما بإستخدام سيارة مملوكة لأحدهما.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والسيارة حال ترددهما على الشقة المشار إليها.. وبتفتيش الشقة عثر على (18,600 كيلو جرام من مخدر الأستروكس - 5,100 كيلو جرام لمخدر الشادو - 3كيلو جرام تبغ سجائر- مبلغ مالى – جركن معبأ بمادة التنر - هاتفى محمول- 3 ميزان حساس- أدوات تصنيع " أكياس، أوانى بلاستيك").





بمواجهتهما أكد ما جاء بالتحريات ، وأقرا بقيامهما بتصنيع المواد المخدرة "الأستروكس ، الشادو" ، مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم ، والهاتفين لتسهيل ترويجها على عملائهما.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.



