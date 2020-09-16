إعلان 30 خبرا جديدا عن التعليم قبل الجامعي أمام الرئيس اليوم.. تفاصيل

شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التعليمة بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي و الاتصالات وعددا من كبار رجال الدولة.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أهم 30 خبر تم اعلانها اليوم بخصوص التعليم قبل الجامعي امام الرئيس :





- منصة ادارة التعلم لطلاب الثانوية العامة ستغنيهم عن الكتب المطبوعة

- سيتم منح فرص امتحان متكررة لطلاب الثانوية العامة واعتماد الدرجة الاعلى

- لدينا حاليا 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في 30 تخصص وتتيح فرص عمل بعد التخرج

- عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفع إلى 120 ألف

-ستتم اتاحة 18 مليون جهاز تابلت و36 ألف شاشة ذكية بحلول العام الدراسي الجديد

- عدد المدارس اليابانية سيرتفع إلى 43 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد

-اكثر من 8 ملايين طالب يتلقون التعليم وفق المنظومة الجديدة

-نعمل منذ 2017 على تغيير منظومة التعليم السابقة بشكل كامل

- منذ يناير 2015 بدأنا جلب خبرات أجنبية لإنشاء بنك المعرفة وتطوير منظومة التعليم

- أنشأنا 75 ألف فصل بتكلفة 24 مليار جنيه خلال 6 سنوات

-الدولة أشأت 13 مدرسة دولية خلال 6 سنوات

- الدولة انشأت 13 مدرسة جديدة للمتفوقين و 45 مدرسة يابانية خلال 6 سنوات ماضية

- تم انشاء 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب خلال ال6 سنوات الماضية

- الدولة استثمرت 100 مليار جنيه من في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي

- انشأنا 76 ألف فصل دراسي جديد بعد عام 2015

-تم انشاء 280 ألف فصل دراسي جديد منذ عام 1995

- نحتاج لإنشاء 73 ألف فصل جديد بتكلفة 40 مليار جنيه لحل مشكلة كثافات الفصول

- 19% من المدارس تصل كثافة الفصول فيها إلى 50 طالب

- لدينا 23.5 مليون تلميذ في مرحلة التعليم قبل الجامعي

- ارتفاع كثافات الفصول من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تطوير قطاع التعليم

- سيتم تسجيل الغياب سواء كان الطالب في المدرسة او في المنزل

- تدريب 300 معلم ومعلمة مصرية في اليابان على مدار 3 أسابيع استجابة لطلبات اولياء الامور

- لأول مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية

- سيتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر بدءا من 3 ابتدائي -عرض قانون إنشاء هيئة جودة التعليم الفني على رئيس الوزراء غدا.

- الدولة تعمل على وضع خطط بديلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

- علاوات المدرسين ستزيد بنسبة 10% إلى 12%

- الدولة زادت الحافز الإضافي للمدرسين من 150 جنيه لـ 375 جنيه.

- نسبة للمعلمين المشاركين في التعليم عبر المنصات ومجموعات التقوية

- كتاب القيم واحترام الآخر جاهز للدراسة في العام الجديد

- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل