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تعليم

إعلان 30 خبرا جديدا عن التعليم قبل الجامعي أمام الرئيس اليوم.. تفاصيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:39 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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ياســـمين بدوي
شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،  فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التعليمة بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي و الاتصالات وعددا من كبار رجال الدولة.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أهم 30 خبر تم اعلانها اليوم بخصوص التعليم قبل الجامعي امام الرئيس :

- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل
- منصة ادارة التعلم لطلاب الثانوية العامة ستغنيهم عن الكتب المطبوعة
- سيتم منح فرص امتحان متكررة لطلاب الثانوية العامة واعتماد الدرجة الاعلى
- لدينا حاليا 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في 30 تخصص وتتيح فرص عمل بعد التخرج
- عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفع إلى 120 ألف 
-ستتم اتاحة 18 مليون جهاز تابلت و36 ألف شاشة ذكية بحلول العام الدراسي الجديد
- عدد المدارس اليابانية سيرتفع إلى 43 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد
-اكثر من 8 ملايين طالب يتلقون التعليم وفق المنظومة الجديدة 
-نعمل منذ 2017 على تغيير منظومة التعليم السابقة بشكل كامل
- منذ يناير 2015 بدأنا جلب خبرات أجنبية لإنشاء بنك المعرفة وتطوير منظومة التعليم
- أنشأنا 75 ألف فصل بتكلفة 24 مليار جنيه خلال 6 سنوات
-الدولة أشأت 13 مدرسة دولية خلال 6 سنوات
- الدولة انشأت 13 مدرسة جديدة للمتفوقين و 45 مدرسة يابانية خلال 6 سنوات ماضية 
- تم انشاء 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب خلال ال6 سنوات الماضية 
- الدولة استثمرت 100 مليار جنيه من في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي 
- انشأنا 76 ألف فصل دراسي جديد بعد عام 2015 
-تم انشاء 280 ألف فصل دراسي جديد منذ عام 1995
- نحتاج لإنشاء 73 ألف فصل جديد بتكلفة 40 مليار جنيه لحل مشكلة كثافات الفصول
- 19% من المدارس تصل كثافة الفصول فيها إلى 50 طالب
- لدينا 23.5 مليون تلميذ في مرحلة التعليم قبل الجامعي
- ارتفاع كثافات الفصول من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تطوير قطاع التعليم
- سيتم تسجيل الغياب سواء كان الطالب في المدرسة او في المنزل
- تدريب 300 معلم ومعلمة مصرية في اليابان على مدار 3 أسابيع استجابة لطلبات اولياء الامور
- لأول مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية
- سيتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر بدءا من 3 ابتدائي
-عرض قانون إنشاء هيئة جودة التعليم الفني على رئيس الوزراء غدا.
- الدولة تعمل على وضع خطط بديلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.
- علاوات المدرسين ستزيد بنسبة 10% إلى 12%
- الدولة زادت الحافز الإضافي للمدرسين من 150 جنيه لـ 375 جنيه.
- نسبة للمعلمين المشاركين في التعليم عبر المنصات ومجموعات التقوية
- كتاب القيم واحترام الآخر جاهز للدراسة في العام الجديد
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