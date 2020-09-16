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دخل يصل لـ 1700 دولار.. خريجو مبادرة مستقبلنا رقمى يستعرضون نتائجها فى سوق العمل الحر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:43 م
متخرجي مبادرة مستقبلنا
متخرجي مبادرة مستقبلنا رقمى
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هاجر إبراهيم
استعرض وزير الاتصالات، عمرو طلعت، خلال مؤتمر إفتتاح الرئيس السيسي لعدد من المنشآت التعليمية، خريجي مبادرة مستقبلنا رقمى المقدمة من الوزارة، والتى تعتبر مبادرة لتدريب متخصص للوصول للعالمية.

عرض مروان، أحد المتخرجين من مبادرة مستقبلنا رقمى، تجربته فى تلك المبادرة وما أكتسبه منها، قائلا: إنه طالب فى كلية الحاسبات والمعلومات فى عمر ال18، "لما كنت فى ثانوى سمعت عن علم البرمجيات وأزا هو مستقبل العالم كله ومستقبل مصر".

وتابع أنه فى ذلك الوقت كان هناك مبادرة من مبادرات وزارة الاتصالات، والذي شارك بها ووضعته على أول الطريق لدخول علم البرمجة، حيث أنه يعتبر شغفه وطموحه، وشارك فى المبادرة وفادته كثيرا من الناحية التقنية ونافس أسواق العالم كله من خلالها.

وأكد أنه بالفعل حصل على مشاريع العمل الحر بعد أسبوعين فقط من بدء المبادرة، حيث أنها جعلته قادر على الحصول على دخل شهرى 1000 دولار فى أوقات عمل من اختياره  وبدون التأثير على الدراسة.

وقالت سهى أبو زيد أنها خريجة كلية الإعلام لغة إنجليزية، وتعمل فى التسويق الرقمى منذ حوالى خمس سنوات واتجهت إلى العمل الحر منذ عامين، مشيرة غلى نها قدمت إلى المبادرة والتى فادجتها على جوزانب كثيرة، بالإضافة إلى العمل الحر على منصات عالمية.

وأفاد إسلام ناجي خريج بالكلية التكنولوجية معهد فنى صناعى اسكندرية، أنه بمجرد سماعه عن المبادرة التى تقدمها وزارة الاتصالات ومن خلالها وفرت له ورش عمل أسبوعية وقدر من خلالها إكتساب العمل الحر، ومن خلالها استطاع العمل مع أربع دول عالمية بدخل شهرى 1700 دولار.

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