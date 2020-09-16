الصين تنفي صحة ما تردد حول علاقتها بمؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/ صحة ما تردد حول علاقتها بمؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي، مؤكدة أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم تعليقا على ورود اسم الصين في تحقيقات أسترالية بشأن مؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي- "إن بعض الكيانات في أستراليا تنشر شائعات حول الصين، وهذا لا يساعد على تنمية العلاقات الثنائية، كما أن الصين تلتزم دائما بالقانون الدولي والمباديء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أثناء ممارستها لواجباتها في أستراليا".





وأضاف أن الاتهامات (الأسترالية) بأن القنصلية العامة (الصينية في سيدني) ومسؤوليها يقومون بأنشطة تسلل (تدخل في شؤون أستراليا) لا أساس لها على الإطلاق وليست سوى افتراءات خبيثة".



