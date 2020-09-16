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فن

المخاطرة بحياة الناس.. فاتن الحلو لـ صدى البلد: لا بد من تأمين السيرك بشكل كامل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:35 م
فاتن الحلو
فاتن الحلو
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أحمد إبراهيم
كشفت مدربة الأسود فاتن الحلو عن مدى الأمان الذى يتمتع به السيرك الخاص بها والذى لا يدع مجالا للتشكيك فيه أو هروب أى من الحيوانات. 

وقالت فاتن الحلو فى ندوة صدى البلد: إن السيرك الخاص بى به تأمين كامل ولا يمكن أن نخاطر بحياة أي من الحضور أو نسمح بهروب أى حيوان خارج السيرك. 

وأضافت فاتن الحلو قائلة: إن الحيوانات المفترسة محاطة دائما بأسوار من حديد مثبتة جيدا فى الأرض وبالتالى من الصعب أن تفلت الأسود منها. 

يذكر أن فاتن الحلو تعرضت الأيام القليلة الماضية إلى أزمة صحية دفعتها إلى الدخول للمستشفى لإجراء عملية جراحية فى قدمها اليمنى نتيجة الكسر الذى أصابها.  
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