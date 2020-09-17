نائب: مجلس النواب الحالي أدى مهمته بشكل كبير

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أدى ما عليه بشكل كبير ، وجاء إنعقاده فى أعقاب فترة خطيرة نتيجة وجود فراغ تشريعى فى البلد.
وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان الحالى قام بتحقيق الإصلاح التشريعى فى القوانين التى تهم الصالح العام ، مؤكدا أنه أصدر عدد كبير جدا من القوانين الهامة على مدار أدوار الإنعقاد الخمسة.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.