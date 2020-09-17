نائب: مجلس النواب الحالي أدى مهمته بشكل كبير

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أدى ما عليه بشكل كبير ، وجاء إنعقاده فى أعقاب فترة خطيرة نتيجة وجود فراغ تشريعى فى البلد.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان الحالى قام بتحقيق الإصلاح التشريعى فى القوانين التى تهم الصالح العام ، مؤكدا أنه أصدر عدد كبير جدا من القوانين الهامة على مدار أدوار الإنعقاد الخمسة.





كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.