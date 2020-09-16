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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية يستهدف فتح 50 فرعًا في 5 سنوات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:01 م
محمد يحيي
كشف ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، عن وجود خطط توسيعية للبنك لإفتتاح 50 فرعا جديدا علي مستوي الجمهورية خلال الـ5 سنوااات القادمة.

وأضاف ماجد فهمي في تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوات تأتي ضمن مستهدفات الشمول المالى بناء علي دراسة مستفيضة لطبيعة النشاط والتصنيف السكاني بهم، ووفقا الخطة التنموية للدولة المصرية 2030 بمحافظات الجمهورية والخريطة الاستثمارية لمصر من حيث المناطق الصناعية الجديدة والتوسعات العمرانية وشبكة الطرق ومحاور التنمية.

وكشف عن افتتاح 3فروع خلال عام 2020 بمحافظة المنيا ، ومحافظة الاسماعيلية ،ومدينة السادات بمحافظة المنوفية  .

واضاف فهمى ان التوسع العمراني جاء في عدد من المدن الجديدة منها العاصمة الادارية الجديدة – مدينة السويس الجديدة – بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – ومدينة دمياط الجديدة – ومدينة المنصورة الجديدة – مدينة بنى سويف الجديدة .

وتشكل العاصمة الادارية جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسى، واقتصادى، وثقافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة وذلك فى اطار خطط الدولة المصرية  والتى تهدف الي التوسع العمراني المدروس واقامة المجتمعات العمرانية والتشغيلية الجديدة باحدث التقنيات والقضاء علي العشوائيات مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة و تحسن مستوي المعيشة.
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