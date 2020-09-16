ختام فعاليات المسابقة الصيفية الأولى للخط العربي لعام 2020 بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فاعليات المسابقة الصيفية للخط العربي التي أقيمت بالتنسيق بين مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي والإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية والتي تم إجراؤها كاملة بكل المراحل حتى إعلان الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في ضوء السياسة العامة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وممارسة الأنشطة،





وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والذي اكد على الاهتمام بالجانب الإبداعي والثقافي كأحد محاور العملية التعليمية، وضرورة المشاركة المجتمعية من جانب مكتبة الاسكندرية مع كافة المؤسسات الثقافية والتعليمية في الإسكندرية وخارجها.





جدير بالذكر أن نجاح هذه المسابقة يعود الى التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم ممثله في الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الذي أولى اهتماما كبيرا بفكرة هذه المسابقة والأستاذة هالة كمال مدير عام التعليم العام بالإسكندرية. حيث استضافت مدرسة السادات الثانوية بإدارة غرب التعليمية الأستاذة همت أبو كيلة مدير عام إدارة غرب لحضور حفل توزيع الجوائز بمدرسة السادات الثانوية.





الغرض الأساسي من المسابقة هو تصميم لوحة خطية تعكس مستوى طلاب المدارس خاصةً المرحلة الاعدادية والثانوية، وذلك لقياس مدى قدراتهم الفنية المتعلقة بالخط العربي والزخرفة الإسلامية.





شارك في المسابقة عدد كبير من الطلاب يزيد على 60 متسابقًا موزعين على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة حيث تم إرسال استمارة المسابقة عبر البريد الإلكتروني، واستقبال أعمال الطلاب المشاركين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ وبذلك تكون المسابقة قد حققت نجاحًا كبيرًا خصوصًا إذ علمنا أن عدد الطلاب المشاركين من الإدارات التعليمية في برج العرب والعامرية بلغ 12 متسابقًا. هذا وقد احتلت إدارة شرق التعليمية وإدارة المنتزه التعليمية مركزًا متقدمًا في المسابقة. وكانت المشاركة من جانب الفتيات أكبر نسبيًا من جانب البنين. أما عن أسماء الفائزين فجاءت كالآتي:





فاز الطالب معاذ عصام الدين عبد الستار (مدرسة رولان) بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الأول، وفاز الطالب كريم هاني مصطفى (مدرسة المدينة المنورة)، بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الثاني، كما فاز الطالب زين الدين هشام محمد فوزي (مدرسة الرمل الإعدادية) بإدارة شرق التعليمية بالمركز الثالث.





علما بأن عملية التحكيم تمت على أيدي مجموعة من خبراء الخط العربي بالمحافظة على رأسهم الأستاذ محمد يوسف المغربي خبير الخط العربي، والمدير الفني لمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، والدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.





وسوف يقوم مركز دراسات الخطوط بالقطاع البحث الأكاديمي بعمل برامج تدريبية متخصصة للطلاب الفائزين، ولقد تم منح الطلاب الفائزين مجموعة من كتب الخط العربي، والزخرفة إلى جانب شهادات التقدير.





وسوف يستمر مركز دراسات الخطوط في تقديم كافة المساعدات للطلاب، وذلك بتنظيم ورش عمل مختلفة سواء في إجازات نصف العام أو في فصل الصيف.