AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ختام فعاليات المسابقة الصيفية الأولى للخط العربي لعام 2020 بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
اختتمت مكتبة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فاعليات المسابقة الصيفية للخط العربي التي أقيمت بالتنسيق بين مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي والإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية والتي تم إجراؤها كاملة بكل المراحل حتى إعلان الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في ضوء السياسة العامة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وممارسة الأنشطة،

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والذي اكد على الاهتمام بالجانب الإبداعي والثقافي كأحد محاور العملية التعليمية، وضرورة المشاركة المجتمعية من جانب مكتبة الاسكندرية مع كافة المؤسسات الثقافية والتعليمية في الإسكندرية وخارجها.

جدير بالذكر أن نجاح هذه المسابقة يعود الى التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم ممثله في الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الذي أولى اهتماما كبيرا بفكرة هذه المسابقة والأستاذة هالة كمال مدير عام التعليم العام بالإسكندرية. حيث استضافت مدرسة السادات الثانوية بإدارة غرب التعليمية الأستاذة همت أبو كيلة مدير عام إدارة غرب لحضور حفل توزيع الجوائز بمدرسة السادات الثانوية.

الغرض الأساسي من المسابقة هو تصميم لوحة خطية تعكس مستوى طلاب المدارس خاصةً المرحلة الاعدادية والثانوية، وذلك لقياس مدى قدراتهم الفنية المتعلقة بالخط العربي والزخرفة الإسلامية.

شارك في المسابقة عدد كبير من الطلاب يزيد على 60 متسابقًا موزعين على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة حيث تم إرسال استمارة المسابقة  عبر البريد الإلكتروني، واستقبال أعمال الطلاب المشاركين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ وبذلك تكون المسابقة قد حققت نجاحًا كبيرًا خصوصًا إذ علمنا أن عدد الطلاب المشاركين من الإدارات التعليمية في برج العرب والعامرية  بلغ 12 متسابقًا. هذا وقد احتلت إدارة شرق التعليمية وإدارة المنتزه التعليمية مركزًا متقدمًا في المسابقة. وكانت المشاركة من جانب الفتيات أكبر نسبيًا من جانب البنين. أما عن أسماء الفائزين فجاءت كالآتي:

فاز الطالب معاذ عصام الدين عبد الستار (مدرسة رولان) بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الأول، وفاز الطالب كريم هاني مصطفى (مدرسة المدينة المنورة)، بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الثاني، كما فاز الطالب زين الدين هشام محمد فوزي (مدرسة الرمل الإعدادية) بإدارة شرق التعليمية بالمركز الثالث.

علما بأن عملية التحكيم تمت على أيدي مجموعة من خبراء الخط العربي بالمحافظة على رأسهم الأستاذ محمد يوسف المغربي خبير الخط العربي، والمدير الفني لمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، والدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية. 

وسوف يقوم مركز دراسات الخطوط بالقطاع البحث الأكاديمي بعمل برامج تدريبية متخصصة للطلاب الفائزين، ولقد تم منح الطلاب الفائزين مجموعة من كتب الخط العربي، والزخرفة إلى جانب شهادات التقدير.

وسوف يستمر مركز دراسات الخطوط في تقديم كافة المساعدات للطلاب، وذلك بتنظيم ورش عمل مختلفة سواء في إجازات نصف العام أو في فصل الصيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة كبرى للخط العربي لطلاب المدارس

إعلان أسماء الفائزين في المسابقة الصيفية الأولى للخط العربي بمكتبة الإسكندرية

تعليم أسوان تهنئ الفائزين بمسابقة مدرس مصر 2020.. صور

أنشطة ومسابقات رياضية أون لاين بين تلاميذ المدارس في شمال سيناء

ترشيحاتنا

بخمس خطوات .. مرفق الكهرباء يوضح كيفية نقل ملكية العداد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

لدينا مشاكل فوق الخيال.. السيسي: هناك تيار متصور إنه ممكن يمسك.. وبقولهم انتوا جايين تكملوا على الدولة

بعد سنوات من الصراع.. فسخ عقد بهاء سلطان ونصر محروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض