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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1496 حالة ضمن قافلة بقرية جبل الطير بالمنيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط ، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

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أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطب على 1496 حالة مترددة، وكان توزيع التخصصات 270 حالة جراحة، و 413 حالة أطفال، و 237 حالة جلدية، و 179 باطنة، و 148 قلب، و 90 أسنان، و 91 نساء، و68 تنظيم أسرة، بالإضافة إلي إجراء 112 تحليل مختلف، و48 حالة موجات صوتية، و 7 أشعة سينية.

 

كما عقدت القافلة ندوة صحية تثقيفية، وتم إجراء فحص عشوائى لـ 134 للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء عملية خلع اسنان لعدد 4 حالات، وتحويل 33 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

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