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توك شو

قسما بالله.. السيسي يحذر المصريين من قوى الشر: ابعدوا عننا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:00 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين "اوعوا حد يهد بلدكم، ويقولوا كلام كذب وتشكيك، وأن هذا الفعل يرقى للخيانة، قسما بالله".

ووجه السيسي رسالة، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية وجامعات أهلية بالإسكندرية ،الى تلك الجماعات المخربة وقوة الشر"ابعدوا عننا بشركم، والبلد ديه فيها 100 مليون عايزهم يتقاتلوا ليه".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "انا عمري في كلامي ما أسأت لحد"، موجها رسالة إلى المصريين  بألا يتركوا من يحاول العبث في بلدهم او زعزعة استقرارهم.

وتابع الرئيس السيسي، أنه هناك من المصريين "للأسف" يحاولون هدم تلك الدولة، بالرغم من ان كان المصريين من 100 سنة عندما كانت الظروف الاقتصادية أفضل كانوا يتعاونون ويساعدون بعضهم من أجل الدولة.

ولفت إلى أن بسبب أن الدولة كانت في فترة من الفوضى والعبث على مدار سنوات، ولكن في خلال 6 سنوات استطاعت النهوض مرة أخرى والحفاظ على كيان الدولة المصرية، لذلك يوجد من المخربين والمدمرين كثيرين.





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