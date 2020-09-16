اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أمس الرحيل عن النادي دون أي سبب واضح بعدما جدد عقده مع الفريق لموسم مقبل منذ شهرين ، وقام بدفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار وغادر الي فرنسا اليوم.





وصل طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك، إلى مقر النادى لقيادة أول تدريب استعدادًا لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة.





كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن مصيره فى الفترة المقبلة مع الريدز .





يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر كثيرًا قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل خاصة مع غياب 11 لاعب عن صفوف الفريق .





أكد تقرير صحفي مغربي، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي يرفض الكشف عن تفاصيل التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي، من الناحية المالية خوفًا من الزمالك وبيراميدز.



