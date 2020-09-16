AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:08 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
Advertisements
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أمس الرحيل عن النادي دون أي سبب واضح بعدما جدد عقده مع الفريق لموسم مقبل منذ شهرين ، وقام بدفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار وغادر الي فرنسا اليوم.

وصل طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك، إلى مقر النادى لقيادة أول تدريب استعدادًا لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة. 

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن مصيره فى الفترة المقبلة مع الريدز .

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  بقيادة السويسري رينيه فايلر كثيرًا قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل خاصة مع غياب 11 لاعب عن صفوف الفريق .

أكد تقرير صحفي مغربي، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي يرفض الكشف عن تفاصيل التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي، من الناحية المالية خوفًا من الزمالك وبيراميدز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يكشف أبرز الراحلين عن تدريب الزمالك ورسالة كارتيرون الأخيرة

أخبار الزمالك | رحيل كارتيرون وتشكيل لجنة للتعاقد مع مدرب أجنبي .. طارق يحيى مديرا فنيا للفريق

محدش سأل جوارديولا عن مستقبله.. كلوب يكشف عن مصيره مع ليفربول

طارق يحيى يصل الزمالك لقيادة أول تدريب بعد رحيل كارتيرون

كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

ترشيحاتنا

كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

بث مباشر.. نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء: التعليم للجميع دون تمييز.. وهدفنا هو محو الأمية

السيسي: أنا والحكومة بنتحرق عشان مصر متتحرقش.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون

هل تنذر باختبار وشيك.. اختفاء بارجة لإطلاق الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية

العناية الإلهية أنقذتني.. فاتن الحلو تروى لحظة هجوم أسد عليها | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا