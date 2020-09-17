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محافظات

عيون لا تنام.. قصة الحاجة ضحى أول أسطى كهربائي قهرت المستحيل بعد وفاة زوجها في دمنهور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
الحاجة ضحى أول أسطى
الحاجة ضحى أول أسطى كهربائي مع مراسلة صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

"كنت لا أستطيع النوم ليلا، لا تغفل عيني ولا تتوقف عن البكاء  انظر إلي السماء الدعاء والتوسل إلى الله أن يعطي لي القوة في  تحمل المسؤولية التي تركها زوجي بعد وفاته، تعلمت القراءة والكتابة حتى أستطيع مساعدة أولادي و كتابة أذكار الصباح والمساء وعبارات تحفيزيه علي جدارن المنزل، لدعم أولادي قدر المستطاع، قمت بالعمل مكان زوجي في محل الكهرباء لتوفير مصدر دخل للمنزل"، هكذا بدأت تروي الحاجة ضحى بدر أبو عاصي، مقيمة في قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عن قصة كفاحها بعد وفاة زوجها لتربية أولادها.


في البداية قالت الحاجة ضحى:" زوجي توفي منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، وكان يعمل في محل كهرباء ليس لدينا دخل ثابت تاركا لي ثلاث أولاد منهم اثنين في المرحلة الابتدائية و الأخرى كانت تبلغ من العمر ٣ أشهر، رغم من ضيق المعيشة وقلة الإمكانيات و لكن كان يتحمل معي نصف المسؤولية و بعد وفاته أصبحت عاجزة لا أستطيع أن أوفر احتياجات المنزل أو مصاريف مدارس الأولاد ".

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وأضافت"ضحي"، أنها رفضت العجز و الاستسلام لظروف المعيشة الصعبة وذهبت للعمل بدلًا من زوجها  في محل كهرباء حتى تستطيع أن تقوم بدور الأب و الأم في حياة أولادهم، لافتًا إلى أن نجله الكبير كان يرافقها في العمل هو في الصف السادس الابتدائي حتي يستطيع أن يساعدها في مصاريف المنزل.


تابعت :" إبني طلب عدم إستكمال المسيرة التعليمية والتفرغ للعمل بدلا منها بسبب مرضي بالسكر و تعبي الشديد ، ولكني رفضت بشدة و أصريت أن يستكمل مسيرته التعليمية و بتوفق وفضل الله استطاع أن يلتحق بكلية لغة عربية بمركز إيتاي البارود "، مضيفة إنها لم تستطيع أن تخرج من أعباء تكاليف الثانوية العامة لنجلها الأكبر حتى دخلت في أعباء تلك المصاريف مرة أخري مع نجلتها التي التحقت بالثانوية العامة و حصلت هذا العام علي ٩٨ ٪ حققت حلمها بالالتحاق بكلية ألسن جامعة عين شمس.


وأكدت أن أصعب فترات حياتها بعد وفاة زوجها مراحله إلتحاق أولادها بالثانوية العامة، لافتًا إلى أنها كانت ترفض شراء العلاج حتى تستطيع أن توفر مصاريف الدروس الخصوصية، قائلة: " صحتي على قدي و تعبي مأثر عليا رغم عن ذلك لم أستطيع التخلي عنهم في هذه المرحلة الصعبة، رغم عدم إستكمال مسيرتي التعليمية لكن تعلمت القراءة والكتابة حتى استطيع كتابة أذكار الصباح والمساء على جدران المنزل، بالإضافة إلى كتابة عبارات تحفيزيه مستعارة من الجيران لدعم أولادي قدر المستطاع ".


وأشارت إلي أنها عملت في محل الكهرباء بدلًا عن زوجها، حيث تقوم بإصلاح بعد الأجهزة الكهربائية البسيطة ووصلات الكهرباء، بالإضافة إلى بيع أدوات الكهرباء بكل أنواعها، مؤكده أن الزبائن كانت تصاب بدهشة أثناء شرائهم الأدوات الكهربائية منها ولكن مع مرور الوقت أصبح أمر مألوف عليهم.


أوضحت إنها كانت تقوم بدور الأب في الصباح و تذهب للعمل في محل الكهرباء لتوفير مصدر دخل للمنزل وتوفير احتياجات أولادها، و في المساء تقوم بدور الأم بإحضار الطعام لأولادها و تنظيف المنزل و مساعدتهم علي قدر المستطاع، لافتًا إلى أنها كانت في بعض الأوقات لا تتذكر موعد العلاج حتي يشتد عليها المرض من كثرة أعباء الحياة، مؤكده أن الله منحها الصبر والقوة وكرمها بتفوق أولادها في دراستهم.

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