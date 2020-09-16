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برلمان

برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة المشكلة السكانية وزيادة أجور المعلمين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التخطيط الجيد في الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتي قد تصل إلى نحو ١٩٣ مليون في ٢٠٥٠ وأهمية التنسيق الجيد بين جميع الجهات لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وضرورة استيعابها.

ووجه " مرشد " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى لاهتمامه بملف التعليم والبحث العلمي في هذه المرحلة، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنه يأتي في إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان والذي ركزت عليه الحكومة في برنامجها الذي سبق ووافق عليه البرلمان.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لملف زيادة اجور المعلمين معلنا تأييده فى نفس الوقت لمجموعات التقوية بالمدارس وقال ان تحقيق المسارين من خلال زيادة اجور المعلمين ومجموعات التقوية سيقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد انه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الخطوات التى تكفل مواجهة مشكلات الزيادة السكانية والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى خاصة بعد مشروعات البنية الاساسية القومية والكبرى التى تمت داخل قطاع التعليم.
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