رسائل سعودية لرئيس الوزراء الياباني الجديد

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لــ يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان.









وعبر خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.









وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء .









وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.