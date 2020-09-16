AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسائل سعودية لرئيس الوزراء الياباني الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:22 م
خادم الحرمين وولي
خادم الحرمين وولي العهد
Advertisements
محمود نوفل
أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لــ يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان.


وعبر خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.


وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء .


وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة 23 يوليو.. العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالتين إلى الرئيس السيسي

خروج الملك سلمان من المستشفى وإجراءات الحج في زمن كورونا..أبرز اهتمامات صحف السعودية

ولي العهد الكويتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

صحف السعودية اليوم.. المملكة تسجل أقل من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 4 أشهر.. والإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل.. وكوريا الشمالية تبث رسائل غامضة عبر يوتيوب

بعد أداء اليمين.. أول رسالة من ولي العهد السعودي لـ رئيس الوزراء التونسي

ترشيحاتنا

كشف بترولي جديد في مصر.. شركات البترول تستكمل نجاحها ببئر غاز باحتياطي 4 تريليونات قدم مكعب

بعد الكشف الكبير اليوم.. تاريخ أول حقل غاز في مصر

هناخد الغياب حتى من البيت.. وزير التعليم يكشف عن خطة الوزارة لتقليل الكثافة في الفصول

التعويض خلال 3 أشهر| اِعرف شروط نزع ملكية العقارات بعد تصديق السيسي

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

مالوش لازمة.. شوبير ينتقد بيان الأهلي ضد إبراهيم نور الدين

AdvertisementS

سنتين كتير.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ خريجي الجامعات

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

بيان عاجل من النيابة السعودية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

كارتيرون لـ صدى البلد عن رحيله: أصعب ما في الأمر افتقاد جماهير الزمالك

تعليق قوي من شوبير على أزمة رحيل كارتيرون

ابشروا..السيسي يخفض الضرائب عن المعلمين ويرفع العلاوات والحوافز

السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشودة الفؤاد.. أول فيلم غنائي في السينما المصرية وهذا تاريخ عرضه | نوستالجيا

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور