بعد حديث الرئيس عن الجامعات الأهلية| تستوعب 30 ألف طالب بـ5 كليات بـ 33 برنامجا

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الاهلية الجديدة، إنه أفضل وقت للتحديد الأعداد المقبولة بجامعة الجلالة الجديدة بعد3 أيام حيث يكون قد تم إعلان جميع الاسماء التي استوفت الشروط.





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وكان قد قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إن الجامعات الأهلية فكرة لتقديم مستوى أعلى من التعليم المصري بالتنسيق مع جامعات دولية أخرى تكون في متناول الآسر المصرية، موضحا أنه يتم الآن افتتاح جامعات منها مثل الجلالة – الملك سلمان – العلمين، مبينا أن هدفها تقديم أحداث مستوى وصل إليه التعليم الجامعي بأفضل المعامل والقدرات الفنية والحصول على جودة تعليمية عالية.





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وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.





وأضاف "حيدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الجامعة قادرة على استيعاب 30 ألف طالب، مشيرا إلى أن هناك سكن جامعي متوفر للطلاب والعاملين والطلاب، وهم 7 مبان متاحة لهم وسيتم فتح هذه المبان بما يناسب العدد المطلوب.

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة، أنه يوم 17 أكتوبر المقبل ستستقبل الجامعة الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء اختبارات القبول بالجامعة إلكترونيًا، والتي ستكون في اللغة الانجليزية والامتحانات التخصصية.

وأضاف حيدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصروفات المدن الجامعية لجامعة الجلالة ولكنه سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أن ما تقدمه الجامعة من برامج سيتم تناولها داخل جامعة الجلالة وهي أفضل البرامج دوليا، لذا فتمتلك الجامعات الأهلية منظومة تكنولوجيا كبرى فالجامعة بها 5 كليات و33 برنامجًا.