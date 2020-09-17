بعد رصفه بشهرين..استغاثة من أهالى كفر سعد في دمياط بسبب سوء حالة الطريق.. شاهد

أغلب الطرق بمحافظة دمياط ،تحتاج إلى رصف وصيانة، وأغلبها متهالك للغاية خاصة الطرق الداخلية بين القرى وبعضها البعض ، وضيق مساحتها ومرور الشاحنات الثقيلة والنقل عليها أدى إلى تهالكها وضعفها .
وعلى الرغم من التصريحات اليومية للتنفيذيين في دمياط ، حول إصلاح الطرق المتهالكة بدمياط ورصفها، إلا أن معاناة المواطنين مع الطرق أصبحت شيئا معتادا؛ لأن أغلب تصريحات المسئولين مجرد تصريحات لا تمت للواقع بصلة نتيجة لأن بالفعل أغلب الطرق متهالكة، وما تم من إصلاحها وصيانتها عادت وتهالك مرة أخرى.
المثير للدهشة أن هناك خطة معتمدة بالفعل للمحافظة لإصلاح جميع الطرق بمختلف أنحاء المحافظة وصيانتها ورصفها وهو مايتم بالفعل منذ فترة ومازالت أعمال الرصف تتم إلا أن المشكلة تكمن في أن هناك طرق تم رصفها وصيانتها وما لبث الأمر شهورا قليلة الا وان تهالك والسبب قد يعود لعدم اتقان الشركة المنفذة للرصف لاعمالها او لان الشاحنات الثقيلة والنقل ومرورها على تلك الطرق أدت إلى سرعة تهالها مرة أخرى.
سكان قرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط يتضررون من الطريق الرئيسي بالقرية، والذى تم رصفه منذ شهرين، إلا أن الطريق تهالك بالفعل، فمنذ أيام فوجئ الأهالى بتهالك الطريق وتكسيره رغم أنه مؤخرا تم صيانته ورصفه.
يقول حمدى وهدان أحد الأهالى، إن طريق السعدية البحرية تم صيانته ورصفة منذ شهرين، وفرح الأهالى كثيرا برصف الطريق بعد معاناتهم التى استمرت لسنوات من تهالك الطريق، إلا أن فرحة الأهالى انتهت بمجرد ما فوجئوا بتهالك الطريق المجاور للترعة.
وأشار إلى أن الطريق عرض أرواح المارة للخطر نظرا لتكسير الطريق وازدياد عدد حالات الحوادث على الطريق سواء الدراجات البخارية أو السيارات نتيجة لاصطدام بالطريق المتهالك.
وطالب بأن يتم إعادة ترميم ورصف الطريق بشكل سليم وآدمى يسمح للمواطنين من السير عليه دون وقوع حوادث.
وأضاف ابراهيم السيد ، أحد الأهالي، أنه تم عمل ترعة على الجانب الآخر تدبيش عشان الطريق حتى لايميل مرة اخري ، ومع ذلك الطريق اتكسر وعرض أرواح المارة للخطر، خاصة الأطفال ممكن يقودون الدراجات والتوتوك.
وأرجع السبب في تهالك الطريق أن الشركة المنفذة لم تراع الضمير في رصفه، ومع مرور سيارات النقل على الطريق أحدث التلف بها لضعف الطريق وتهالكه.
وتابع، الموضوع بقى سيئ جدا وخصوصا بالليل لو واحد جاي من ع الطريق ومش واخد باله ابسط حاجة يتقلب.
كما طالب الأهالي بمذكرة تم رفعها الى مجلس مدينة كفر سعد بضرورة إصلاح الطريق وصيانته ومنع الشاحنات الثقيلة والنقل من المرور عليه حتى لايتسبب كسر الطريق في كوارث منها حوادث الاصطدام وانزاق السيارات نتيجة للكسور وميل الطريق.
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