بعد رصفه بشهرين..استغاثة من أهالى كفر سعد في دمياط بسبب سوء حالة الطريق.. شاهد

أغلب الطرق بمحافظة دمياط ،تحتاج إلى رصف وصيانة، وأغلبها متهالك للغاية خاصة الطرق الداخلية بين القرى وبعضها البعض ، وضيق مساحتها ومرور الشاحنات الثقيلة والنقل عليها أدى إلى تهالكها وضعفها .





وعلى الرغم من التصريحات اليومية للتنفيذيين في دمياط ، حول إصلاح الطرق المتهالكة بدمياط ورصفها، إلا أن معاناة المواطنين مع الطرق أصبحت شيئا معتادا؛ لأن أغلب تصريحات المسئولين مجرد تصريحات لا تمت للواقع بصلة نتيجة لأن بالفعل أغلب الطرق متهالكة، وما تم من إصلاحها وصيانتها عادت وتهالك مرة أخرى.





المثير للدهشة أن هناك خطة معتمدة بالفعل للمحافظة لإصلاح جميع الطرق بمختلف أنحاء المحافظة وصيانتها ورصفها وهو مايتم بالفعل منذ فترة ومازالت أعمال الرصف تتم إلا أن المشكلة تكمن في أن هناك طرق تم رصفها وصيانتها وما لبث الأمر شهورا قليلة الا وان تهالك والسبب قد يعود لعدم اتقان الشركة المنفذة للرصف لاعمالها او لان الشاحنات الثقيلة والنقل ومرورها على تلك الطرق أدت إلى سرعة تهالها مرة أخرى.









سكان قرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط يتضررون من الطريق الرئيسي بالقرية، والذى تم رصفه منذ شهرين، إلا أن الطريق تهالك بالفعل، فمنذ أيام فوجئ الأهالى بتهالك الطريق وتكسيره رغم أنه مؤخرا تم صيانته ورصفه.



