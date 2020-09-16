عادل مبروك يكتب: نوسة الفنانة

احترفت نوسة الفن منذ نعومة أظفارها وبرعت فيه وكأنها قديرة في مهنتها..لم تلتحق بأي أكاديمية للفنون..لم تقف يوما أمام كاميرا تصوير حتى فوتوغرافيا..لم تقف يوما على خشبة مسرح ليشاهدها الجمهور.. برعت نوسة في أداء دور الكاذبة..نعم الكاذبة.. تؤدي دور الكاذبة وتقنع المحيطين بها عن طريق فن الخداع والتمثيل الرخيص..





تقوم بدور المؤلف والمخرج والممثل في آن واحد ولذلك اطلق عليها نوسة الفنانة.. تتعمد اخفاء الحقائق وتحويل الحق الى باطل والعكس..عندما يتم مواجهتها بكذبها تكون اجابتها بكذبة أكبر ليقتنع من حولها بأنها صادقة..





تسببت نوسة بكذبها في خراب بيتها قبل بيوت الأخرين.. تلعب على كل الأحبال..تأكل على كل الموائد..لم يرق قلبها يوما على ضحية من ضحايا كذبها..تصبح سعادتها غامرة عندما تقنع أحدهم بكذبها وتحزن أشد الحزن عندما يكشفها المجني عليه ولكنها لا تيأس..تحاول مرارا وتكرارا وتعاود ألاعيبها وخداعها.. تحولت أنفها الى ما يشبه أنف الساحرة الشريرة من فرط كذبها..فشل الجميع في اقناع نوسة بالتخلي عن داء الكذب الذي تعشقه وتبرع فيه.. حتى الطبيب لم يأمن مكر وخداع نوسة بعد أن أصابها المرض..كلما حاول الطبيب تشخيص حالة نوسة ووصف العلاج اللازم تكذب عليه وتعطيه أعراضا اخرى لمرض آخر حتى اصيب الطبيب بالاكتئاب الحاد..





في إحدى جلساتها مع بعض السيدات تمارس دورها في فن الكذب. اكتشفت احدى الجالسات وهي طبيبة نفسية ان الفنانة نوسة مصابة بداء الكذب وعلاجها في جلسات تنويم مغناطيسي لمعرفة أسباب قيامها بالكذب باستمرار..استمرت جلسات التنويم المغناطيسي فترة طويلة حتى أصيبت الطبيبة النفسية بانفصام بالشخصية لاكتشافها ان نوسة تكذب حتى وهي نائمة.. وللحديث بقية.