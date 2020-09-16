جامعة الفيوم تبحث سبل الاستغلال الأمثل للمنطقة الاستثمارية بمدينة الفيوم الجديدة

عقدت جامعة الفيوم اجتماعًا لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إيهاب عقبة أستاذ العمارة بكلية الهندسة ومدير المنطقة الاستثمارية بالجامعة والدكتور كمال غلاب القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل وأعضاء المجلس الموقر ممثلو هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة تعمل على استغلال أرض المنطقة الاستثمارية البالغ مساحتها ٢٣٥ فدانا الاستغلال الأمثل وذلك عقب صدور قرار المجلس الأعلي للجامعات بإنشاء جامعة أهلية بمدينة الفيوم الجديدة لتشمل مجتمعًا تعليميًّا وترفيهيًّا متكاملًا يسير بالتوازي مع خطة التنمية التي ترعاها الدولة لإنشاء مجتمعات أكاديمية مميزة تشمل تخصصات غير تقليدية يحتاجها سوق العمل وذلك عن طريق توقيع شراكات مع جامعات أجنبية مصنفة دوليا.





مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد دراسة لاستثمار المنطقة وتنميتها عن طريق فتح آليات التواصل بين مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار لتبادل المقترحات وتذليل العقبات لخلق بيئة عمل متميزة.

وأضاف شديد أنه خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من المخطط العمراني للمنطقة وشبكة الطرق الداخلية وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من شبكة الطرق الخارجية خلال شهر كحد أقصى بالإضافة إلى الانتهاء من مستندات الطرح لأعمال التغذية بالمياه والصرف الصحي طبقا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس .





كما تناول الاجتماع سبل تطوير المنطقة الاستثمارية ووضع رؤية وإعداد دراسة تنفيذية لاستغلالها وعرضها على المستثمرين الراغبين للاستثمار بالمنطقة.