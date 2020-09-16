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تعليم

وكيل التعليم بالغربية يشارك فى اللقاء السنوي لموجهي التربية الدينية المسيحية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:02 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
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أحمد على

شارك ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم في اللقاء السنوى لموجهى التربية الدينية المسيحية بالإدارات العشر بالمديرية، والمقام بمسرح مدرسة السلام الخاصة للغات.


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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني


وحضر  الاجتماع عبد الله حنا، خبير المادة بالوزارة، وإيهاب أنور، موجه عام المادة، وهناء رشدى، مديرة إدارة المدرسة، وذلك لدراسة ومناقشة كل مايتعلق بالمادة من مستجدات، وطريقة التعامل مع مادة القيم وقبول الآخر، المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وألقى وكيل الوزارة خلال اللقاء، كلمة ترحيب بالحضور، وتناول خلال كلمته كافة المستجدات التي تتعلق باستحداث مادة القيم وقبول الآخر، والتي تم إضافتها مؤخرًا للمرحلة الابتدائية بجميع مدارس الجمهورية.


وأكد  على تنمية روح الولاء والانتماء لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية لأنهم اللبنة الأولى لشباب مصر القادم، مؤكدا على روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وأهمية هذه المادة لدعم وتنمية روح الولاء للتلاميذ بين قطبي هذا البلد العريق، متمنيًا التوفيق للجميع في ظل قيادة ديمقراطية واعية وفاهمة.
وكيل التعليم بالغربية يشارك فى اللقاء السنوي لموجهي التربية الدينية المسيحية
وكيل التعليم بالغربية يشارك فى اللقاء السنوي لموجهي التربية الدينية المسيحية
وكيل التعليم بالغربية يشارك فى اللقاء السنوي لموجهي التربية الدينية المسيحية
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