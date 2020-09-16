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أخبار العالم

أعلن الانقلاب على إيران.. وزير خارجية بريطانيا يعلق على اتفاق السلام مع إسرائيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء، على "اتفاقات إبراهيم" بين البحرين والإمارات وإسرائيل.

وقال راب: "ندعم اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل ونعتقد أن الخطوة ضرورية لدعم حل مستدام".

وأضاف: "ناقشت مع نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) تطورات إحلال السلام في الشرق الأوسط، والتزام بلادنا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأكد: "ثمن جهود واشنطن وأبو ظبي والمنامة الرامية لإحلال السلام بالمنطقة

وتابع: "لم نعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران متكامل ولكننا نرحب دائما بمزيد من النقاشات بشأنه".

وواصل: "إيران سبب عدم الاستقرار بالمنطقة ونرحب بفرض العقوبات عليها".
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