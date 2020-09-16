أعلن الانقلاب على إيران.. وزير خارجية بريطانيا يعلق على اتفاق السلام مع إسرائيل

علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء، على "اتفاقات إبراهيم" بين البحرين والإمارات وإسرائيل.





وقال راب: "ندعم اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل ونعتقد أن الخطوة ضرورية لدعم حل مستدام".





وأضاف: "ناقشت مع نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) تطورات إحلال السلام في الشرق الأوسط، والتزام بلادنا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".





وأكد: "ثمن جهود واشنطن وأبو ظبي والمنامة الرامية لإحلال السلام بالمنطقة





وتابع: "لم نعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران متكامل ولكننا نرحب دائما بمزيد من النقاشات بشأنه".





وواصل: "إيران سبب عدم الاستقرار بالمنطقة ونرحب بفرض العقوبات عليها".