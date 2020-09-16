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رياضة

نيدفيد يواصل التأهيل ويخضع لجلسة علاج مائي بالأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدي كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في «الجيم» وجلسة علاج مائي في حمام السباحة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواصل لاعب وسط الفريق أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة مؤخرًا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب وبرنامجه العلاجي.

كان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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