وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مهمة عن "مستقبلنا رقمى"

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم استعراض مبادرة "مستقبلنا رقمى" وتستهدف تدريب 100 ألف شاب.





وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن معايير الاختيار تتم على ثلاث مستويات المبتدئ و المتوسط و المتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.





وأشار إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل التحول الرقمي، موضحًا أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالى، مؤكدًا أن منصة مصر محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.





وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية فى مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و 600 مليون دولار، ومصر الآن في المرحلة الثانية لرفع البنية المعلوماتية بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخد العملية التعليمة و طلاب المدارس.





وكشف أن هناك تقدم فى تقديم خدمات أسرع للمواطنين، وكشف أن قطاع الاتصالات من أغلى السلع فى العالم، ومصر مستمرة فى رفع البنية وأكد أن مصر فى الشهر الماضى ارتفعت 6 مراكز فى تقديم الخدمات.



