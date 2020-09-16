AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مهمة عن "مستقبلنا رقمى"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:49 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم استعراض مبادرة "مستقبلنا رقمى" وتستهدف تدريب 100 ألف شاب.

وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن معايير الاختيار تتم على ثلاث مستويات المبتدئ و المتوسط و المتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل التحول الرقمي، موضحًا أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالى، مؤكدًا أن منصة مصر محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.

وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية فى مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و 600 مليون دولار، ومصر الآن في المرحلة الثانية لرفع البنية المعلوماتية بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخد العملية التعليمة و طلاب المدارس.

وكشف أن هناك تقدم فى تقديم خدمات أسرع للمواطنين، وكشف أن قطاع الاتصالات من أغلى السلع فى العالم، ومصر مستمرة فى رفع البنية وأكد أن مصر فى الشهر الماضى ارتفعت 6 مراكز فى تقديم الخدمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: مبادرة مستقبلنا رقمي تهدف لتعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: مجالناش ولا شكوى بسبب الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة.. ونسعى لتوفير فرص عمل للشباب مع الشركات العالمية

كيف استطاعت مصر تحقيق تقدم في سرعات الإنترنت رغم ضغوط كورونا؟

بث تجريبي.. وزير الاتصالات: 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية

وزير الاتصالات: إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية أساس نجاحها .. فيديو

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات بناء الإنسان والتحول الرقمي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور

أصفر فوق الركبة.. منى ممدوح تثير الجدل بـ جمبسوت جرئ.. شاهد

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

محمد وندى يحتفلان بليلة العمر وصدى البلد يهنئ العروسين

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور