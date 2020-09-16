AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات: الانتهاء من ميكنة الجامعات الحكومية بداية العام الدراسي 2021-2022.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:20 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي أصبح ضرورة فى منظومة التعليم.


وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن اليوم طرحت مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي رؤية الحكومة للتعليم وكيف ينبغى علينا الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية.


وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية من خلال التعليم الرقمي واستخدام الحاسبات فى توصيل المواد الدراسية للطلاب وخلق منصات رقمية تستطيع مساعدة الطلبة.


وأوضح الدكتور عمرو طلعت أننا بدأنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي فى ميكنة كل الجامعات الحكومية فى خلال عام واحد فقط وسيتم الانتهاء منها فى بداية العام الدراسي 2021-2022.


وأشار إلى أن المشروع يستهدف أن كل الجامعات الحكومية تكون مميكنة بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 4 مليارات و722 مليون جنيه.. التعليم العالي تبدأ تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة

بتكلفة إجمالية 4 مليارات و 722 مليون جنيه.. التعليم العالي تبدأ تنفيذ منظومة الاختبارات المميكة بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الرئيس يتابع تطوير منظومة التعليم العالي.. توجيهات بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.. وعبد الغفار: إنشاء جامعات أهلية جديدة بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية

وزير الاتصالات: نتعاون مع التعليم العالي لميكنة 27 جامعة حكومية ..فيديو

نائب يشيد بدور الاتصالات فى نجاح واستمرار العملية التعليمية خلال كورونا

ترشيحاتنا

لدينا مشاكل فوق الخيال.. السيسي: هناك تيار متصور إنه ممكن يمسك.. وبقولهم انتوا جايين تكملوا على الدولة

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا

السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

السيسي للمصريين: هل أنا ضيعتكم في 2013 ولا قدمت نفسي فدا مصر؟

ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور

أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور