وزير الاتصالات: الانتهاء من ميكنة الجامعات الحكومية بداية العام الدراسي 2021-2022.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي أصبح ضرورة فى منظومة التعليم.









وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن اليوم طرحت مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي رؤية الحكومة للتعليم وكيف ينبغى علينا الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية.









وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية من خلال التعليم الرقمي واستخدام الحاسبات فى توصيل المواد الدراسية للطلاب وخلق منصات رقمية تستطيع مساعدة الطلبة.









وأوضح الدكتور عمرو طلعت أننا بدأنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي فى ميكنة كل الجامعات الحكومية فى خلال عام واحد فقط وسيتم الانتهاء منها فى بداية العام الدراسي 2021-2022.









وأشار إلى أن المشروع يستهدف أن كل الجامعات الحكومية تكون مميكنة بالكامل.