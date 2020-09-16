اجتماعات وزارية مكثفة بين مصر واليونان والمملكة المغربية ورومانيا لبحث التعاون السياحي

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عددا من الاجتماعات الوزارية المكثفة والمثمرة مع نظرائه من وزراء السياحة في المملكة المغربية ورومانيا واليونان، علي هامش مشاركته في الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي.









كما التقي أيضا بسفراء كل من دول السنغال وفرنسا ورئيس التنشيط السياحي بوزارة الخارجية الفرنسية.









وتناولت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والاقتراحات التي من شأنها العمل على تعزيز سبل التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار، وتبادل الخبرات في ضوء استئناف الحركة السياحية.









وأطلعهم الدكتور خالد العناني علي الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، كما اتفق الجميع علي ضرورة تقارب هذه الضوابط والاستمرار في الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة وخلق مستقبل أفضل للمواطنين.









ويعد اجتماع د. خالد العناني بنظيريه من المملكة المغربية ورومانيا هو الأول من نوعه ، وسبق أن التقي بوزير السياحة اليوناني بأثينا فى فبراير الماضى في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، ثم توالت بعد ذلك اتصالاتهم الهاتفية لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا واتفقا علي التحرك سويا لتشجيع ودفع حركة السياحة البينية بين البلدين.









تجدر الإشارة الى انه جرى افتتاح -صباح اليوم- الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي ، وألقى الدكتور خالد العناني كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية، واقترح تشكيل لجنة لتوحيد الاجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والاجراءات بين كل دولة واخرى، وهو ما اشاد به الحضور والسكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية.







