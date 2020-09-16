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خالد ميري يعلق على تصريحات الرئيس السيسي حول تشكيك قوى الشر في إنجازات الدولة.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:41 م
الصحفى خالد ميري
الصحفى خالد ميري
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت واضحة وجاءت فى مناسبة مهمة وقت افتتاح جامعات جديدة.

وأضاف خالد ميري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الشعب أجمع سمع شرحا لما تم إنجازه فى عملية التعليم والتعليم قبل الجامعى.

وتابع رئيس تحرير جريدة الأخبار أن مصر تمشي على الخطي الصحيحة فى بناء المستقبل بخطوات ثابتة وبناء المواطن المصري وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد ميري أن وسط جميع الانجازات التى تقوم بها الدولة المصرية ومع كل إنجاز هذه الجماعة الارهابية لا تتوقف ابدا عن التشكيك فى هذه الانجازات.
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