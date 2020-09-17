«ناصف» من ذوى الاحتياجات الخاصة يستغيث لعدم استلامه وحدته بالإسكان الاجتماعى

شكا المواطن ناصف عبد العزيز عبد الحميد، من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصوله على وحدة سكنية رغم تقدمه بطلب منذ عام 2015.









وقال ناصف عبد الحميد فى رسالته: "أشكو من عدم حصولى على الوحدة السكنية التى تقدمت للحصول عليها ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن الإعلان السابع أغسطس 2015 بمدينة السادس من أكتوبر، وتم دفع الأقساط والمقدمة بإجمالى يصل إلى 25 ألف جنيه، ولكن لم يتم استلام الشقة حتى هذه اللحظة".









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