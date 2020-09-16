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أخبار العالم

إنهاء حظر التجوال في السودان مع تراجع الإصابات الوبائية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:36 م
كورونا خطر يتهدد
كورونا خطر يتهدد العالم
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محمد علي
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان  رفعها لحظر التجوال الذي فرض بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وفق ماذكرت وسائل إعلام سودانية.

وأبقت اللجنة على حالة الطوارئ الصحية في البلاد كاجراء احترازي لمواجهة الوباء الذي يضرب العالم.

وأكدت اللجنة على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين، خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المزيد من الأوبئة.

وأشارت إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها، لتخفيف الأضرار على المواطنين.

وحذرت من أن خطر الجائحة لم ينته بعد لذلك يجب الحرص على إتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالتوجيهات العامة.

يأتي رفع الحظر بعد أن تراجعت الحالة المصابة بالفيروس في السودان خلال الفترة الأخيرة.
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