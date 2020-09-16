جعجع: ما يحيط بتشكيل الحكومة اللبنانية مهزلة وإحباط المبادرة الفرنسية جريمة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن ما يحيط بتشكيل الحكومة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفي أديب "مهزلة حقيقة"، معتبرا إحباط المبادرة الفرنسية ومحاولة إنهائها، جريمة.





وغرًد جعجع علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : "بعدما أعطى جميع الفرقاء السياسيين كلمتهم بتسهيل تشكيل حكومة جديدة، تعمل على لملمة الأوضاع بالبلاد، وإعادة الحياة للدورة الاقتصادية، عدنا لنسمع بالنظريات التي كانت قد أدت أصلا لخراب البلاد".





وأضاف جعجع: "المبادرة الفرنسية هي محاولة كبيرة وجدية لإنقاذ لبنان، واحباطها ومحاولة إنهائها بهذا الشكل هي جريمة"·





واتم قائلا: "يوما بعد يوم يتأكد ألا أمل يرجى بوجود هذه المجموعة الحاكمة ولن ينقذ البلاد إلا انتخابات نيابية مبكرة سريعا للوصول إلى أكثرية نيابية جديدة ومجموعة حاكمة جديدة."





يُشار الى ان مسؤول فرنسي قال إن "فرنسا تأسف لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم ينجحوا في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها للرئيس إمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن".





وأضاف "لم يفت الأوان بعد... يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحده من خلال السماح لمصطفى أديب بتشكيل حكومة على مستوى خطورة الوضع".