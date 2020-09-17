مواطن يناشد المسؤولين لإعادة فردين محذوفين من بطاقة التموين

استغاث المواطن أحمد خالد حسن عبداللطيف، من محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فردين من بطاقة التموين.





وقال في رسالته: أشكو من حذف فردين من بطاقة التموين، بسبب ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، على غير الحقيقة، على حد وصف مقدم الشكوى - مطالبا باعادة المحذوفين من بطاقة الدعم.

الرقم القومي 24003042701297

رقم الهاتف للقارئ 01008520693





أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



