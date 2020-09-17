AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يناشد المسؤولين لإعادة فردين محذوفين من بطاقة التموين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن أحمد خالد حسن عبداللطيف، من محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فردين من بطاقة التموين.

وقال في رسالته: أشكو من حذف فردين من بطاقة التموين، بسبب ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، على غير الحقيقة، على حد وصف مقدم الشكوى -  مطالبا باعادة المحذوفين من بطاقة الدعم.
 
الرقم القومي 24003042701297
رقم الهاتف للقارئ 01008520693

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود يستغيث لإعادة عمل بطاقة التموين

مواطن يستغيث من حذف فرد من أسرته عشوائيا ببطاقة التموين

ابتسام تستغيث لإعادة ابنائها الثلاثة لبطاقة التموين

مواطن يستغيث من توقف بطاقة التموين ويطالب بالحصول على الدعم

أمجد يستغيث من حذف فرد ببطاقة التموين بعد تحويلها من قنا إلى الشرقية

عادل يستغيث من توقف بطاقة التموين مطالبا بالحصول على الدعم

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف عن صدمة في إصابات كورونا بأوروبا

أمير مرتضى يكشف سبب تأخر الزمالك فى إرسال ملف نادي القرن.. فيديو

أونلاين.. استخرج بطاقة تموين مستقلة عبر موقع دعم مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أبرز المناقشات

بأمر من الرئيس السيسي.. تفاصيل الإفراج عن المصريين الـ 6 المختطفين بليبيا

الأهلي ضد المقاصة.. الحكام تفاضل بين الحنفي ومحمد عادل لإدارة اللقاء

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودي

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. أصالة بملابس تكشف جمالها على إنستجرام

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور

فوائد لن تتوقعها لممارسة اليوجا على الصحة