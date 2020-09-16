إصابة رئيس البرلمان البرازيلي بـ فيروس كورونا

ذكرت شبكة سي ان ان برازيل، اليوم الأربعاء، إصابة رئيس البرلمان البرازيلي، رودريجو مايا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وسجلت البرازيل اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ اسبوعين.





وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 113 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر. وبذلك؛ بلغ إجمالي عدد الوفيات 133119 حالة.





وأشارت الصحة البرازيلية إلى ارتفاع عدد الإصابات بواقع 36653، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.



