AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة رئيس البرلمان البرازيلي بـ فيروس كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:34 م
رئيس البرلمان البرازيلي
رئيس البرلمان البرازيلي
Advertisements
شريف سيد
ذكرت شبكة سي ان ان برازيل، اليوم الأربعاء، إصابة رئيس البرلمان البرازيلي، رودريجو مايا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وسجلت البرازيل اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ اسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 113 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر. وبذلك؛ بلغ إجمالي عدد الوفيات 133119 حالة.

وأشارت الصحة البرازيلية إلى ارتفاع عدد الإصابات بواقع 36653، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

وكانت الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1233 وفاة

تركيا تسجل 927 إصابة و17 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة و1088 وفاة جديدة بـ كورونا

البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ كورونا وأكثر من 900 وفاة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 25 مليون شخص

البرازيل.. إصابات فيروس كورونا تكسر حاجز الـ4 ملايين حالة

ترشيحاتنا

ابنة فاتن الحلو بعد أزمتها المرضية: أرجو من جمهور ماما الدعاء لها

أب وأم يتركان طفلتهما الرضيعة لـ16 كلبًا فى المنزل| تفاصيل مثيرة

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

رؤية الأهلي 2050.. شركة خاصة لإدارة فريق الكرة ومدينة رياضية

طارق شوقي يعلن مفاجأة للمعلمين.. ويكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كامرى 2021.. صور

أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور