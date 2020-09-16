سمير فرج: الأتراك يحبون المصريين.. وأردوغان يريد الشر لمصر

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن أكبر مسجد فى تركيا قام ببنائه العمال المصريين، ولكن رجب طيب أردوغان يكره المصريين.





وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين بالكامل يعلمون أن ما يتم من تركيا وقطر هدفه هدم الدولة.





ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إعادة السلطة العثمانية، ويبحث عن الزعامة، موضحا أن الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميرل دعم مصر بالخرائط التى ساعدتها فى إستعادة طابا لأرض الوطن.





وأشار إلى أن الشعب التركي لا يكره المصريين ولكن الرئيس التركي الحالي هو من يكره مصر والمصريين ويريد الشر لمصر.