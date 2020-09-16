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رياضة

أوباميانج يرفض الانضمام لـ برشلونة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، رفض الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجدد أوباميانج عقده مع فريق ارسنال أمس الثلاثاء، حتى نهاية موسم 2022-2023.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن إدارة برشلونة تواصلت مع أوباميانج قبل تجديد عقده وعرضت عليه الانضمام للفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن أوباميانج رفض بشكل نهائي فكرة الانضمام لبرشلونة، مفضلًا تجديد عقده مع الارسنال.

  • ويبحث نادي برشلونة في الوقت الحالي على تدعيم خط هجومه بعد الرحيل المحتمل للاعبه لويس سواريز.
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