فتاوى تشغل الأذهان.. البحوث الإسلامية: مقولة "السلف تلف" سلوك بعيد عن تقاليد الشرع.. و"أنا مالي" تخالف منهج النبي.. الإفتاء تجيب: هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها

رمضان عبد المعز عن الخوض في الأعراض:

أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق أفضل من بعضنا الآن





حديث علموا أولادكم الرماية والسباحة.. هل قاله النبي أم عمر بن الخطاب؟









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة والتي تشغل الأذهان، ونرصد في في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.









(علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)؛ هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء.









قال الدكتور علي جمعة إن الحديث المذكور لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الذي ورد ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْمِغْزَلَ».









وأخرج ابن منده في "المعرفة" -واللفظ له- عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ، وَنِعْمَ لَهْوُ المُؤْمِنَةِ فِي بَيْتِهَا الْمِغْزَلُ».









والقَرَّاب عن طريق مكحول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الشام: "أنْ علِّموا أولادكم السباحةَ والفروسية". ومما ذكر يعلم الجواب.









هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها ؟ .. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وأضاف "ممدوح" قائلًا: يجوز ولكن تدفن في مكان السيدات وهو في مكان الرجال.









أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "افهم صح"، للتوعية بالمفاهيم الصحيحة في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الناس سواء ما كان يتعلق منها بموروثات ثقافية قديمة أو عادات مجتمعية لا تناسب الواقع الحالي، أم ترتبط بأفكار دينية وعقدية بعيدة عن صحيح الدين، وذلك ضمن جهود الأزهر الشريف في نشر التوعية المجتمعية الشاملة.









وتحت عنوان "افهم صح" أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن البعض يقول (السلف تلف).. سلوك لدى الكثيرين للهروب من مساعدة الغير والوقوف معه في وقت أزمته والصحيح:أنه مثلٌ شعبي بعيد عن تقاليد الشرع الحنيف والتحلي به يضيع على صحابه الأجر العظيم فعندما سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا".ويقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ».









وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تستهدف تصحيح ما اختلط على الناس من أفكار خاطئة في المجالات المختلفة بعدما تحولت هذه الأفكار لدى البعض إلى اعتقاد يترتب عليه توجهات وسلوكيات تضر بالمجتمع وأفراده، وهو ما سيتم معالجته خلال فعاليات تلك الحملة من خلال طرح المفهوم الخاطئ وما يترتب عليه من أضرار، مع بيان المفهوم الصحيح له بأدلة عقلية ونقلية تحقق الهدف من الحملة والذي يتمثل في الوصول إلى مجتمع مستنير قادر على أن يعي كل ما يدور حوله ويرتبط بحياته ومجتمعه.









وتحت عنوان "افهم صح" أوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أن "خليك في حالك.. وأنا مالي .. كل واحد متعلق من رقبته .. نصيحتي لنفسي : أنها أقوال جميعها تخالف منهج النبي في أن الجميع في خندق واحد وأن التناصح بين الناس فضيلة واستشعار للمسئولية المجتمعية، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم».









قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتنى بالأخلاق، لقدرها فى الإسلام لانه بعث ليتمم مكارم الأخلاق.





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، ان بعض المسلمين يخوضون فى اعراض آخرين، ويشتمون ويسبون، والنميمة والغيبة، عندهم ليل نهار، فى حين أن أهل الجاهلية كان لديهم أخلاق ويتباهون بها فى شعرهم، وسبق أن تحدث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن عنترة بن شداد، وما جاء فى شعره.





وأشار عبدالمعز، إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكرم اصحاب الأخلاق، وهذا ما حدث مع ابنة حاتم الطائي، حين أفرج عن قبيلتها اكراما لاخلاق وكرم والدها.



