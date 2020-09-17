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اجتماعات وزارية مكثفة بين مصر واليونان والمملكة المغربية ورومانيا لبحث التعاون السياحي.. والعناني يعرض تجربة مصر لضمان سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع في ظل فيروس كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندراني
خلال اللقاء: 
= مناقشة الموضوعات والاقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين مصر واليونان ورومانيا والمغرب
= مصر تعرض تجربتها  لضمان سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع في ظل فيروس كورونا


عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عددا من الاجتماعات الوزارية المكثفة والمثمرة مع نظرائه من وزراء السياحة في المملكة المغربية ورومانيا واليونان، على هامش مشاركته في الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي كما التقى أيضا بسفراء كل من دول السنغال وفرنسا ورئيس التنشيط السياحي بوزارة الخارجية الفرنسية.

وتناولت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والاقتراحات التي من شأنها العمل على تعزيز سبل التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار، وتبادل الخبرات في ضوء استئناف الحركة السياحية.

وأطلعهم الدكتور خالد العناني على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، كما اتفق الجميع علي  ضرورة تقارب هذه الضوابط والاستمرار في الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة وخلق مستقبل أفضل للمواطنين.

ويعد اجتماع الدكتور خالد العناني بنظيريه من المملكة المغربية ورومانيا هو الأول من نوعه، وسبق أن التقى بوزير السياحة اليوناني بأثينا فى فبراير الماضى في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، ثم توالت بعد ذلك اتصالاتهم الهاتفية لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا واتفقا علي التحرك سويا لتشجيع ودفع حركة السياحة البينية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى افتتاح -صباح اليوم- الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي ، وألقى الدكتور خالد العناني كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية، واقترح تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والإجراءات بين كل دولة واخرى، وهو ما اشاد به الحضور والسكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية. 

كما تم عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في إطار الحملة الترويجية الدولية لها “Same Great Feelings”، علي منصات التواصل الاجتماعي في أواخر يونيو الماضي ، وأعرب الحضور عن إعجابهم  بهذا الفيلم الذي عرض بصورة واضحة إجراءات السلامة الصحية المتبعة وفى نفس الوقت الأوجه المختلفة للمقاصد السياحية في مصر.
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