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رياضة

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق على ما حدث في مباراة سموحة والجونة والتي انتهت بفوز سموحة بـ بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "عمر رضوان حارس الجونة عمل واحده عواد واتطرد "

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وتلقى عمر رضوان حارس مرمى الجونة بطاقة حمراء مباشرة بعد تصديه لتسديدة صلاح محسن بيده من خارج منطقة الجزاء.

وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك الحالي اثناء فترة مشاركته مع الاسماعيلي في إحدى المباريات امام النصر للتعدين في كأس مصر قام بالتصدي لإحدى الكرات من خارج منطقة الجزاء ولكن الحكم وقتها لم يقم بطرده. 

وبهذه النتيجة يرفع سموحة رصيده الى 36 نقطة، ويحتل المركز ال السابع متساويًا مع مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، بينما يستقر  الجونة عند النقطة 28 في المركز الـ 14 .




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