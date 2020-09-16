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محافظات

لفتح حركة المرور| سحب مياه الصرف من طريق الأوتوستراد | شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:14 م
سحب مياه الصرف
سحب مياه الصرف
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عبدالعزيز جمال
انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إلى طريق الأوتوستراد، لمتابعة سحب مياه الصرف الصحي وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور، ومتابعة إصلاح العطل بأحد مواسير الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة منشأة ناصر.

كانت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أعلنت عن حدوث انسداد بخط الصرف الصحي الرئيسي قطر 1800 مم، وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشأة ناصر؛ نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة في المطابق مباشرة بمنطقة الزرايب. 

وأوضحت الشركة، في بيان، الأربعاء، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشأة ناصر؛ لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.

وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاطًا- بدالات محمولة- سيارة سيول من شركة الصرف الصحي بالجيزة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارٍ سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها مؤكدة أنه جارٍ الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

لفتح حركة المرور| سحب مياه الصرف من طريق الأوتوستراد | شاهد
لفتح حركة المرور| سحب مياه الصرف من طريق الأوتوستراد | شاهد
لفتح حركة المرور| سحب مياه الصرف من طريق الأوتوستراد | شاهد
لفتح حركة المرور| سحب مياه الصرف من طريق الأوتوستراد | شاهد
لفتح حركة المرور| سحب مياه الصرف من طريق الأوتوستراد | شاهد
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