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برلمان

لحين تشريع قانون.. نائبة: منح المرأة أولوية الغياب من العمل بقرار جمهوري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن منح أولوية الغياب للمرأة العاملة حتى تتمكن من رعاية أبنائها الطلاب خلال دراستهم من البيت سيأتي من خلال قرار حكومي بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لحين انعقاد البرلمان القادم.

وأوضحت عطوة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان الحالي أنهى دور انعقاده الخامس والأخير ولن يتمكن من تشريع قانون خاص بهذا الشأن، نظرا لفترة الفراغ التشريعي الموجودة حاليا، كما أن الحكومة لم تعد مشروعا عن هذا المقترح أو تتقدم بمشروع قانون جديد للعمل.

وطالبت النائبة، الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم المرأة العاملة وإصدار قرار يمنحها أولوية الغياب لرعاية أبنائها الطلاب، بجانب تفعيل قرار الحكومة بعمل المرأة من البيت خلال جائحة كورونا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، أمس الأربعاء، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد.

وتابع: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".

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