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اقتصاد

قطع المياه عن منشية ناصر بسبب كسر خط 1800مم.. تفاصيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة  عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.


وأوضحت الشركة الأمر الذى استوجب معه التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.


وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارى الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

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