رئيس جامعة السويس: الدولة مهتمة بقضية التعليم وافتتاح كلية الطب إضافة للخدمة الصحية





صرح الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ان ميحدث في مصر من اهتمام كبير بقطاع التعليم إنما يعكس مدى الإيمان العميق للدولة المصرية بأهمية قضية التعليم والمعرفة باعتبارها قضية أمن قومي وعلى رأس أولويات الدولة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأوضح الشرقاوي أن افتتاح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفراس كليتي الطب وطب الأسنان، يمثل إضافة حقيقية للخدمة الطبية في المحافظة، والمنطقة التي تشهد مشروعات عملاقة لكونها منطقة جذب سياحي واستثماري الأمر الذي يتطلب وجود خدمات طبية وصحية راقية









وأضاف الدكتور السيد الشرقاوي أن كلية الطب جرى انشائها على مساحة 6200 متر مربع ويضم المبنى دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم كلية الطب البشري التي بدأت الدراسة بها عام 2018، وكلية طب الأسنان التي تبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية أن كلية الطب اعتمدت الكلية النظام التعليمي الجديد في الطب "5 + 2" وتتبنى الكلية منهجًا متكاملًا موجهًا للمجتمع، يهدف للتعلم الذاتي والتحديث المستمر والتعرض السريري المبكر من العام الأول.

وتابع رئيس الجامعة أن هناك مكتبة مجهزة بأحدث المراجع العلمية التي يحتاجها الطالب في دراسته خاصة وأن نظام التعليم يعتمد على التعلم الذاتي وضرورة بحث الطالب عن المعلومة بنفسه، معتمدا على المراجع العلمية بالمكتبة، والتي تشمل المكتبة الكترونية أجهزة التعليم الالكتروني والبحث عن المعلومات من مصادرها المتعددة، وتتسع 70 طالب.

وأشار إلى أن كلية الطب تضم معامل مجهزة على أعلى مستوى منها 5 معامل تشريح، ومتحف يضم أحدث الموديلات "البلاستينية" التي تساعد على فهم الطالب لمادة التشريح، بالإضافة إلى 6 معامل كيمياء حيوية و6 معامل هيستولوجي و9 معامل باثولوجي، و6 معامل فسيولوجي، ومعامل الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي والمجهزة بجميع الإمكانيات والأجهزة المطلوبة.

وعن القاعات الدراسية يوضح الشرقاوي، أن الكلية تضم مدرجين سعة 300 طالب بكل مدرج، فضلا عن 40 قاعة للدراسة تتسع 80 طالب، إضافة إلى 19 فصل للدراسة في مجموعات صغيرة طبقا للائحة الكلية يتسع كل منها 15 طالب.

كما يضم مبنى كلية الطب 17 مكتب لقسم الباطنة الداخلي 1، و7 مكاتب لقسم الباطنة الداخلي 2، و9 مكاتب لطب الأطفال، و 9 مكاتب لقسم النساء والتوليد، و7 مكاتب لقسم الجراحة و12 جراحة، و64 مكتب إداري، و5 مكاتب للتواصل الاجتماعي.



